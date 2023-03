Lamego: plantação de árvores assinala Dia Mundial das Florestas

O Município de Lamego promoveu, esta terça-feira, dia 21, a plantação de árvores autóctones, no Parque Biológico da Serra das Meadas, com o objetivo de assinalar o Dia Mundial das Florestas. Participaram mais de 150 crianças da comunidade escolar da região e utentes da Associação Portas P’ra Vida.

Em colaboração com a RIBAFLOR – Associação Florestal das Terras de Ribadouro, durante esta efeméride também foram realizadas oficinas e ações de esclarecimento e sensibilização sobre temáticas associadas à defesa da floresta.



“Quisemos reafirmar a importância das florestas no planeta e, no caso de Lamego, o nosso empenho em garantir a reflorestação da Serra das Meadas e a biodiversidade da região. Ao longo do ano, a autarquia realiza diversas ações de defesa da floresta e de gestão de faixas de combustível, afirma a Vice-Presidente Catarina Ribeiro, em visita ao local. O Vereador dos Serviços Urbanos, Fábio Duarte, também marcou presença.

Algumas das espécies autóctones plantadas foram o pinheiro-bravo, o carvalho e a bétula.

GC