Lamego: Programa “Misericórdia Viva” melhora qualidade de vida dos utentes

Ao fim do primeiro ano de atividade, o balanço do programa “Misericórdia Viva” implementado na Santa Casa da Misericórdia de Lamego é muito positivo. Utentes, de todas as idades, são os grandes beneficiários deste projeto que tem por objetivo melhorar a sua qualidade de vida, sobretudo através da prática de atividade física e dança.

“Esta Santa Casa é reconhecida pela excelência dos serviços que presta diariamente nas suas respostas sociais. Cientes da nossa responsabilidade social, trabalhamos para garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos utentes, em projetos diferenciadores. O “Misericórdia Viva” é um bom exemplo desta aposta”, explica o Provedor António Carreira.

Orientado por Roberto Sabença, este projeto é adaptado às características específicas de cada valência e de cada utente indo ao encontro das suas reais necessidades.

Todos os dias, a realização de um conjunto diversificado e enriquecedor de iniciativas nas áreas da educação, das artes e da saúde contribui para o exercício de uma cidadania ativa por parte destes utentes.

As crianças da creche e do pré-escolar aprendem, por exemplo, a conhecer melhor o seu corpo, através da atividade física e da dança, criando uma imagem favorável de si própria e participando em formas de cooperação e competição saudável. Por outro lado, no Lar de Arneirós, o aperfeiçoamento do controlo motor e da função cognitiva é alcançado mediante a integração dos idosos em sessões organizadas de exercício físico.

A participação em atividades de reabilitação motora, trabalho funcional, dança, sessões de relaxamento (ioga) e risoterapia também beneficia o convívio social dos mais velhos, aliviando sentimentos de solidão ou de exclusão social.

O programa “Misericórdia Viva” abrange ainda outras valências da maior instituição de solidariedade social do concelho de Lamego: o Centro de Acolhimento Temporário (CAT), a Casa de Acolhimento e o Centro de Atividades de Tempos Livres (ATL).