Lamego: projeto “CASA” sensibiliza e previne para comportamentos aditivos

Os moradores do Bairro Social da Quinta de Santo António, em Lamego, participaram esta semana numa sessão de sensibilização dedicada à prevenção de comportamentos aditivos. A iniciativa promovida pelo projeto “CASA”, coordenado pela Misericórdia de Lamego e pela Obra Kolping, alertou para as consequências das más escolhas, como é o caso do consumo de álcool, drogas e uso abusivo de meios digitais e jogos.

Dinamizada por técnicas especializadas do Centro de Respostas Integradas (CRI) de Lamego, a ação sensibilizou o público para a escolha de atividades que promovam estilos de vida saudáveis e mostrou estratégias para lidar com os comportamentos aditivos e dependências.

Durante a sessão, também decorreu, através de uma metodologia positiva, uma dinâmica de grupo e um período de perguntas e respostas para esclarecer todas as dúvidas sobre estas problemáticas.

O projeto social “CASA” integra o programa nacional “Bairros Saudáveis”, trabalhando três eixos fundamentais em articulação com a comunidade do Bairro de Santo António: social, ambiental e urbanístico.