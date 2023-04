Lamego promove domingo nova Feira de Antiguidades

O Município de Lamego volta a promover, no próximo domingo, a Feira de Antiguidades e Velharias, na Av. Dr. Alfredo de Sousa, com a presença de mais de 20 expositores.

Na “sala de visitas” da cidade, será possível encontrar objetos antigos e velharias que fazem parte da nossa memória coletiva: livros, porcelanas, móveis, moedas, ourivesaria, tapeçarias, brinquedos e pinturas, entre outros.

O certame será repetido, até outubro, no terceiro domingo de cada mês, tendo como cenário de fundo o Santuário dos Remédios.

“A primeira edição deste evento constituiu um enorme sucesso com a presença de muito público. A recetividade e as oportunidades de negócio geradas surpreenderam os próprios expositores. O Município de Lamego está a criar todas as condições para organizar a melhor Feira de Antiguidades da região do Douro e sermos uma referência nacional neste tipo de iniciativas”, afirma José Pinto, Vereador das Atividades Económicas e Turismo.



Na Feira de Antiguidades e Velharias de Lamego é expressamente proibida a venda, compra e troca de objetos que não sejam identificados como velharias, e cuja proveniência não possa ser identificada ou comprovada, sob pena dos expositores serem imediatamente excluídos.

GC CM