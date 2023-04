Lamego: reabilitação vai devolver Fonte do Espírito Santo à população

Os trabalhos de conservação e restauro da Fonte do Espírito Santo decorrem a bom ritmo, uma intervenção concretizada pelo Município de Lamego que respeita a autenticidade dos materiais originais e que deverá estar concluída até junho próximo.

A reabilitação desta fonte histórica da cidade de Lamego foi necessária, após a ocorrência de um acidente rodoviário que derrubou uma parte da estrutura que provocou danos significativos.



“A Fonte do Espírito Santo é um dos mais emblemáticos fontanários da cidade de Lamego e um local de confluência de lamecenses e visitantes. A sua água é muito procurada para matar a sede. Em breve, vamos devolver este ex-libris à população, com toda a sua beleza e imponência, após a conclusão das obras de reabilitação”, afirma o Presidente Francisco Lopes.



Os trabalhos em curso contemplam a manutenção e conservação das partes não danificadas, a cargo de uma empresa especializada. Está também a ser feita a limpeza da cantaria e a eliminação da vegetação infestante, num investimento total de 28 mil e 500 euros.

Elaborada segundo um desenho do artista João Amaral, natural de Lamego, a Fonte do Espírito Santo foi transferida em 1928 para a atual localização.

GC CM