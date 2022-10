Lamego: reuniões de câmara regressam à “Casa da Torre” quase dois séculos depois

Cento e oitenta e sete anos depois, o executivo da Câmara Municipal de Lamego voltou a reunir na Casa da Torre, em sessão ordinária, aberta à intervenção do público. Este edifício histórico acaba de ser reabilitado no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER, num investimento superior a 381 mil euros.

“Tal como prometido, assinalámos simbolicamente a reabertura deste edifício com a realização de uma reunião de câmara que juntou os membros eleitos pelos lamecenses à Câmara Municipal. É, de facto, um momento histórico que engrandece o nosso passado coletivo e valoriza o futuro com a regeneração de mais um exemplar do nosso riquíssimo património arquitetónico”, afirma o Presidente da Câmara, Francisco Lopes.

A Casa da Torre, situada no Bairro do Castelo de Lamego, vai ser transformada num novo pólo de dinamização cultural e turística da cidade. Este investimento municipal integra um processo de regeneração mais abrangente, iniciado em 2007, com o projeto “Viver Lamego” e as parcerias para a regeneração urbana, que trouxeram uma nova vida à cidade, a nível paisagístico e urbanístico.

A Casa da Torre teve diversas utilidades ao longo dos tempos. Foi Torre Militar Albarrã e, posteriormente, “Caza da Torre e Camara Della” (entre o século XIV e o século XIX). Em 16 de maio de 1835 acolheu a última reunião de câmara. Esta instituição funcionaria, depois, durante duas décadas, no antigo Paço Episcopal, até transitar, definitivamente, para o imóvel que acolhe hoje os Paços do Concelho.

GC CM Lamego