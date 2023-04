Lamego volta a promover a beleza da arte equestre

As populares Corridas de Passo Travado, a Feira de Gado e Cavalos e os desfiles e passeios de charretes vão regressar a Lamego, de 28 de abril a 3 de maio, no âmbito da Grandiosa Feira de Santa Cruz.

Mais conhecida por “3 de Maio”, este evento é organizado pela Câmara Municipal de Lamego, em parceria com outras entidades, para promover e valorizar a arte equestre. Após o êxito da última edição, a vila de Cambres volta a acolher estas atividades que integram a programação do Douro Cidade Europeia do Vinho.

“A Feira de Santa Cruz é um dos eventos mais populares e enraizados nas tradições da nossa população. Constitui, por isso, uma aposta muito forte da autarquia na valorização dos nossos recursos endógenos. Acreditamos que este ano voltará a atrair milhares de aficionados”, afirma José Pinto, Vereador das Atividades Económicas e Urbanismo.

A abertura oficial da feira está marcada para o dia 28 de abril, pelas 21h30, com a realização de uma noite musical no Teatro Ribeiro Conceição. Nos dias 29 e 30, os desfiles de charretes e cavalos tomam conta das ruas da cidade de Lamego.

A 1 de maio, o maior evento equestre realizado na região do Douro, começa com um passeio equestre e a atuação da Banda Marcial de Cambres. No dia seguinte, é oferecida uma demonstração de cavalos às escolas do município e passeios de charretes.



No último dia da Feira de Santa Cruz, 3 de maio, decorre a Feira Anual, no Largo D. Dinis, na cidade de Lamego, e a Feira de Gado e Cavalos, na vila de Cambres. À tarde, o público poderá assistir às tão aguardadas Corridas de Passo Travado, um espetáculo único que atrai muitas pessoas.