LIFE Maronesa promove concurso de fotografia para valorizar as Serras do Alvão e Marão

O projeto LIFE Maronesa lançou, esta semana, a primeira edição do Concurso de Fotografia que tem como principal objetivo promover o património natural das Serras do Alvão e Marão e a sua respetiva valorização e proteção, através da fotografia de natureza.

Este concurso pretender dar a conhecer à comunicada os magníficos ecossistemas e respetivas espécies do solar da raça Maronesa, nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Mondim de Basto e Ribeira de Pena.

A organização está a cargo da AguiarFloresta – Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar, em parceria com o Casal da Bouça, Instituto Politécnico de Bragança e Associação de Criadores do Maronês.

As possíveis temáticas a abordar nas fotografias variam entre a fauna, a flora ou as paisagens com habitats naturais, mas sempre tendo como pano de fundo as Serras do Alvão ou do Marão.

A participação no Concurso pressupõe o envio da fotografia para o email geral@lifemaronesa.eu, até ao dia 30 de abril, além do nome do concorrente, uma breve

descrição da fotografia, a data e o local onde a mesma foi captada.

Depois disso, o júri deliberará sobre os trabalhos apresentados e escolherá 8 fotografias até ao dia 20 de maio.

O LIFE Maronesa publicará simultaneamente as 8 fotografias elegíveis num álbum na sua página oficial do Facebook e serão consideradas vencedoras as cinco fotografias que reunirem na página mais interações até às 12h00m do dia 1 de julho de 2023, da mais (1.º Lugar) à menos “votada” (5.º Lugar).

Todas as informações sobre o concurso estão presentes em:

https://www.lifemaronesa.eu/documentos/concurso-de-fotografia/



CONTACTOS

Telefone: 964 552 562

Email: geral@lifemaronesa.