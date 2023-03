Liga lança ciclos de debates para discutir o futuro da Região do Douro

Refletir sobre os principais desafios do Douro é o mote de um ciclo de debates que a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial vai promover no Museu do Douro na Régua. A região do Douro, a exemplo de outras regiões europeias, debate-se com problemas complexos que exigem uma discussão aberta e participada, os quais devem ser discutidos sem limitações. Desta forma, a Liga pretende contribuir para uma reflexão sobre a região e perspectivar soluções para alguns dos temas centrais para o desenvolvimento da região.

A Liga dos Amigos do Douro Património Mundial – LADPM – decidiu organizar em 2023 um ciclo de debates em torno dos grandes desafios da Região do Douro. A sessão inaugural terá lugar no dia 25 de março pelas 15 horas no Museu do Douro na Régua e tem como tema de fundo o ” O futuro da ferrovia no Douro”, contando com a presença de conhecidos especialistas na área.

Este primeiro debate tem como tema central o Plano Nacional Ferroviário, enquantoinstrumento que irá definir a rede ferroviária que assegura as comunicações de interesse nacional e internacional em Portugal.

O plano tem sido objeto de uma ampla discussão pública tendo como propósito planear uma rede ferroviária para um horizonte de médio e longo prazo, afirmando-se como um modo de transporte de elevada capacidade e sustentabilidade ambiental. . É neste quadro de debate nacional sobre o futuro da ferrovia que importa considerar a linha do Douro, enquanto via estruturante para a mobilidade do Douro e um ativo estratégico para o desenvolvimento do turismo na Região.

No âmbito do debate sobre Plano Ferroviário Nacional, a Associação Vale D’Ouro defende a criação de um novo corredor ferroviário entre Porto e Madrid, via Trás-os-Montes. Esta proposta permitirá ligar o Douro diretamente ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, uma estrutura determinante para os fluxos turísticos.

Com base nestes pressupostos, a LADPM convidou especialistas neste domínio para participarem neste primeiro debate e pretende mobilizar os durienses para um tema da maior relevância para o desenvolvimento da região.

O debate seguinte está previsto ser realizado durante o mês de maio e tem como tema central o próximo ciclo de programação de fundos comunitários Portugal 2030 e o seu impacto no Douro.

