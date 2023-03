Loja de Cidadão de Vila Real oficialmente inaugurada

A Loja de Cidadão de Vila Real, que abriu portas em meados de dezembro transato, foi oficialmente inaugurada, no dia 24 de março, pelo Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo.

O presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, agradeceu a presença do governante neste dia importante para Vila Real que “vem sublinhar a importância que o atual governo atribui à melhoria efetiva da sua relação com os cidadãos, à desburocratização dos processos, à criação de um Estado mais amigável e à parceria com os municípios para projetos como este”, referindo que “a entrada em funcionamento deste espaço veio facilitar e simplificar a vida dos vila-realenses, sendo de salientar que, desde que abriu portas, a Loja de Cidadão já fez 17 500 atendimentos efetivos”.

Rui Santos disse ainda que a localização da Loja de Cidadão em pleno Centro Histórico foi importante para o executivo municipal que tinha assumido o compromisso de tudo fazer para que este equipamento tivesse esta localização, honrando assim a palavra, em benefício do comércio tradicional e das pessoas. Recorde-se que o investimento feito pela Autarquia, pelo Estado Central e através de fundos comunitários, permitiu a reabertura e adaptação de um edifício de grandes dimensões, que estava encerrado há demasiado tempo numa zona nobre do centro da cidade. A Concentração de serviços públicos levará a que ali se desloquem os cidadãos, trazendo vida e atividade ao centro.

Agradecendo o convite para vir a Vila Real inaugurar a Loja de Cidadão, Mário Campolargo frisou a importância da localização e do enquadramento deste novo espaço que, pela sua centralidade, fica ao alcance de todos sendo, por isso, “um novo polo dinamizador de atração para as pessoas virem ao centro da cidade”, salientando ainda o “reaproveitamento muito bem conseguido de um imóvel já existente, respeitando imensamente a traça da envolvente e todo o património edificado”.

Para o governante o edifício onde a Loja de Cidadão está sedeada é uma boa metáfora do que deve ser a forma do Estado desempenhar a sua missão de prestar serviços públicos às pessoas e às empresas, referindo que a Administração Pública tem que ir ao encontro da conveniência das pessoas e deve ter uma dimensão humana e funcional, garantindo serviços acessíveis a todos, integrados harmoniosamente no contexto envolvente.

No âmbito desta deslocação a Vila Real, o Secretário de Estado visitou também o Espaço Cidadão da UF de Mouçós e Lamares, a empresa ST+I, o Régia Douro Park e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

