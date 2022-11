Luís Almeida reeleito presidente da Associação Vale d’Ouro

A Associação Vale d’Ouro realizou este sábado as eleições para os seus órgãos sociais num mandato que se estende até 2026. A lista liderada pelo atual presidente da direção, Luís Almeida, venceu com 97,37% dos votos numa eleição que foi a mais concorrida de sempre, na instituição.

Este ato eleitoral foi antecipado face à data prevista, que seria maio de 2023, por forma a que a instituição pudesse redefinir, com novos órgãos eleitos, a sua estratégia de atuação num período marcado pelo desagravamento da emergência sanitária que condicionou a atividade das associações mas também pelo novo contexto socioeconómico que se vive no país e na Europa.

A Associação Vale d’Ouro possui 349 associados, dos quais 252 tem capacidade eleitoral ativa. Votaram este sábado 38 associados tendo-se apurado 97,37% dos votos na Lista A (a única a sufrágio) e 2,63% dos votos em branco. A eleição decorreu com a habitual assembleia eleitoral presencial tendo contudo, numa medida de aproximação aos associados espalhados pela região e pelo país, sido permitido o voto online a quem o desejasse. Esta prática já vem sido hábito na Associação Vale d’Ouro e tem permitido que mais associados exerçam o direito de voto, como de resto se verificou na eleição deste sábado que registou a maior afluência de sempre.

Luís Almeida, um dos fundadores da instituição e engenheiro civil de profissão, assume assim aos 38 anos mais um mandato na direção desta instituição que partilhará com Ana Gouveia, Fernanda Sousa, Cláudio Pereira e Kátia Rocha. Liliana Martins, farmacêutica, é a Presidente da Mesa da Assembleia Geral onde se inclui também Marlene Pimentel e Rafael Almeida. No Conselho Fiscal, Rui Barata assume a presidência juntamente com Pedro Sousa e Pedro Pires. Da lista apresentada fazem parte ainda 11 suplentes.

A instituição comemora no próximo ano 15 anos de existência e tem como objetivo retomar a habitual agenda de atividades onde se destaca a Mostra de Teatro do Douro e o seu grupo de Teatro bem como algumas novidades associadas à comemoração deste simbólico aniversário. As áreas do desporto, com enfoque no futsal, manterão também um papel na instituição que hoje já tem em competição mais de 30 atletas. Contudo, o grande foco dos últimos meses tem sido a intervenção cívica no que se refere à Linha do Douro onde se manterá atenta aos investimentos na região e na Linha de Alta Velocidade de Trás-os-Montes que merecerá nos próximos dias nova intervenção por parte da instituição.

Os mandatos na Associação Vale d’Ouro tem a duração de 4 anos.