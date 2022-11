Luís Machado eleito presidente da Federação Distrital do PS de Vila Real

Luís Machado foi eleito Presidente da Federação Distrital de Vila Real do Partido Socialista com 97 % do total de votos expressos.

Nestas eleições, foram também eleitos 150 delegados efetivos, num total de 240 delegados que estarão presentes no XX Congresso da Federação, que irá decorrer no próximo dia 19 de novembro em Sabrosa.

Nessa altura, Luís Machado, espera ver aprovada a moção de orientação política “JUNTOS, Acontece ¦¦ JUNTOS, Acrescentamos” que “é o desafio que assumimos, enfrentaremos e disfrutaremos com vontade e alegria na plena convicção de que JUNTOS iremos valorizar ainda mais o nosso Distrito de Vila Real”.

O agora eleito Presidente da Federação Distrital de Vila Real, Luís Machado, assume esta eleição como um “desafio simples, no entanto, exigente, que visa continuar e aprofundar o trabalho de afirmação e consolidação do nosso Distrito”.

Assume ainda que é necessário “perceber bem as nossas dificuldades, lacunas, adversidades, e maximizar as nossas virtualidades, que são muitas, diferentes e algumas únicas”.

O novo Presidente da Federação Distrital de Vila Real afirma também “que temos de nos focar no essencial e não nos perdermos no que é acessório” mas também “temos de representar, preservar, humanizar e valorizar o que o nosso Distrito tem de melhor, lutar por tudo o que nos falta e faz falta, que é muito, e garantir que vamos ficar melhor do que o que estamos”.

Luís Machado agradeceu ainda o apoio entusiástico que mereceu a candidatura e a participação dos militantes neste ato eleitoral realçando que é importante “garantir que JUNTOS vamos efetivamente Acrescentar”.

GC