Luís Machado, presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, apresentou, ontem, a sua candidatura à Federação Distrital do PS de Vila Real.

Durante a sessão, que contou com um grande número de representantes do Partido Socialista, Luís Machado disse encarar a candidatura “como um desafio” que lhe permitirá trazer para cima da mesa algumas preocupações relativas à região. “Este é um desafio que abraço com muito gosto e força, sentindo que, unidos, podemos acrescentar ao nosso distrito e às nossas gentes”, sublinhou o candidato.

Relativamente às temáticas que devem ser “tratadas”, Luís Machado sublinhou a questão da coesão, dando como exemplo o valor pago pela água na região. Mencionou ainda o melhoramento das acessibilidades, através da redução das portagens ou de uma compensação fiscal para as empresas que se instalem no distrito, e frisou a importância de conseguir fixar profissionais de saúde e docentes na região.

As suas preocupações centram-se, ainda, nas acessibilidades, nomeadamente o caso do IC 26 e a reparação de várias vias que “já não estão em condições”; nas alterações climáticas e na própria agricultura. “Temos aqui um trabalho longo para fazer, mas sempre com o mesmo objetivo: centrar-nos naquilo que é essencial, elaborar cadernos de encargos devidamente fundamentados e, depois, apresentá-los ao Governo, tentando influenciar o Orçamento de Estado”, esclareceu.

Luís Machado considera, ainda, que “não faz sentido” que uma empresa instalada no Porto ou em Gaia, que produza vinho no Douro, “pague os impostos todos em Gaia e não pague a parte da produção na origem”.

Por fim, o candidato relembrou que o objetivo final é criar condições para que as pessoas do território consigam “criar riqueza”, diminuindo a diferença ainda existente entre Vila Real e os grandes centros urbanos.

Recorde-se que o presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Luís Machado, encabeça a única lista candidata à Federação Distrital do PS de Vila Real, cujas eleições decorrem amanhã. Com 58 anos, está no terceiro e último mandato como presidente da Autarquia de Santa Marta de Penaguião.

