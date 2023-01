Mais de 100 idosos das IPSS do Concelho de Alijó cantaram as Janeiras

Mais de uma centena de idosos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho juntaram-se no Teatro Auditório Municipal, a 27 de janeiro, para “Cantar as Janeiras”. Durante este animado convívio, promovido pela Rede Social de Alijó, os cantadores seniores mostraram que esta tradição continua viva, tendo sido aplaudidos de forma entusiástica.

Todos os anos, o Município faz questão de juntar os idosos das IPSS do Concelho num momento de convívio que serviu para unir os seniores em torno da valorização das nossas tradições. Esta iniciativa integra o plano de ação da Rede Social, que tem como objetivo proporcionar uma variada oferta de experiências sociais, culturais e educacionais.

O Município de Alijó agradece a presença de todos os idosos e das Instituições de Solidariedade Social que tornaram possível esta iniciativa.

GC