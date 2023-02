Mais de 30 empresas e entidades do Concelho distinguidas com certificado ambiental

Mais de três dezenas de empresas, IPSS e instituições públicas viram reconhecido o seu esfoço em prol da sustentabilidade ambiental do Concelho, através da atribuição do diploma “Alijó Certifica” ou “Alijó Certifica+”. Esta certificação demonstra que estas entidades implementam boas práticas no âmbito da reciclagem nos seus espaços de trabalho, promovendo assim a sustentabilidade no nosso Município.

A atribuição deste diploma resultou da campanha de consciencialização e educação para a reciclagem nos espaços de trabalho promovida pelo Município de Alijó, com o apoio da Sociedade Ponto Verde.

Além de consciencializar as empresas/instituições para adotarem comportamentos que visem o uso eficiente e sustentável dos recursos nos seus espaços de trabalho, esta campanha teve como objetivo aumentar a adesão à recolha seletiva porta-a-porta (serviço gratuito que pode ser requerido junto do Município) e promover a correta separação dos resíduos no local de trabalho.

O Município felicita todas as empresas, IPSS e instituições públicas distinguidas no âmbito desta iniciativa: A Vindimadeira, Adega Cooperativa de Favaios, Agrupamento de Escolas D. Sancho II, Associação Cultural e Social de Sanfins do Douro, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, Casttêdo Valley, Caves Transmontanas, Centro Social Recreativo e Cultural de Vila Verde, Centro Social Recreativo e Cultural de Vilar de Maçada Vilar de Maçada, Farmácia Espírito Santo, Farmácia de Favaios, Farmácia Saraiva, Junta de Freguesia de Alijó, Junta de Freguesia de Vila Chã, Junta de Freguesia de Vilar de Maçada, Minimercado Poupança, Rui Ferreira Martins Unipessoal Lda, Quanta Terra, Quinta da Seixeda, Salão Bela, Secret Spot Wines, Soalheiro Douro House, Socarfri – Comércio de Carnes, Superalijó Supermercados, Taberna A Fonte, União de Freguesias de Castedo e Cotas, União de Freguesias de Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas, Vinhos de Favaios, Vintage Caffe, Vintage House Hotel, e Xisto Azul.

Durante este ano, o Município de Alijó irá retomar esta iniciativa com o objetivo de reconhecer as empresas, IPSS, estabelecimentos comerciais e outras entidades públicas do Concelho que, no seu dia-a-dia, adotam boas práticas de reciclagem e contribuem ativamente para a sustentabilidade do Concelho.

