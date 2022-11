Mais de uma centena de visitantes celebraram o S. Martinho no Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso 

O Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso (PTAT) celebrou, mais um ano, o S. Martinho. No dia 12 de novembro todos os visitantes que passaram pelas instalações deste Posto puderam degustar as típicas castanhas assadas e jeropiga do município de Valpaços.

A iniciativa contou com mais de 100 visitantes que tiveram a oportunidade de degustar as castanhas oferecidas pela “Associação Agrifuturo”, com o apoio da Associação dos “Escoteiros de Chaves” que as assaram.

Enquanto os visitantes se deliciavam com as castanhas, acompanhadas pela típica jeropiga, foi-lhes apresentada a castanha judia, originária do concelho de Valpaços, e informado que é na Serra da Padrela, onde se situa a maior mancha de castanha judia da Europa, sendo paralelamente um dos principais centros de produção de castanha de Portugal e onde se pode encontrar a maior mancha contínua de castanheiros de toda a Península Ibérica.

GC