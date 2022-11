Mais um campeão nacional de Karate para Vila Real

Decorreu em Seia, nos dias 19 e 20 de Novembro, o Campeonato Nacional de Karate dos Escalões de Cadete, Júnior e Sub-21.

A Academia de Karate de Vila Real (AKVR) fez-se representar com cinco atletas: Fernando Clemente, Tiago Amaral, Afonso Campos, Henrique Carvalho e Afonso Carvalho.

Destaque para Henrique Carvalho que se sagrou Campeão Nacional em Kumite Sub-21 – 75KG, com uma prova de excelência em todos os combates realizados, tendo vencido a final antes do tempo regulamentar por uns expressivos 8-0.

Também Afonso Carvalho realizou uma prova de grande qualidade, tendo obtido o 3o lugar em Kumite Júnior – 76KG.

Uma palavra para Afonso Campos, atleta vila-realense a estudar no Porto, mas que mantém a ligação à modalidade.

Mais uma vez a Academia de Karate de Vila Real demonstrou que se encontra no topo do Karaté Nacional, elevando o nome de Vila Real em todas as competições em que se apresenta.