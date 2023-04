Master Class com Dr. Mário Centeno nas Conferências da Juventude da Youth Academy￼

Master Class sobre as finanças do País e atual contexto económico, financeiro e inflacionário: Causas e Soluções.

Atualmente, as mutações constantes da realidade tornam o futuro imprevisível e algo indefinido e imprevisível como consequência das incontáveis mudanças diárias que se verificam e resultando numa indefinição no futuro que nos espera. Nesse sentido, discutir os assuntos que tratam do futuro aos Jovens do Interior e à própria região assume um papel determinante e central na formação e capacitação dos jovens de hoje da geração contemporânea de jovens participativos e civicamente interventivos.

Numa grande parceria entre a Youth Academy, o Município de Vila Real e a Escola Secundaria São Pedro organizamos no próximo dia 20 de Abril, mais uma grande conferência para jovens do Distrito de Vila Real, na Escola Secundária São Pedro com alunos, jovens e empresários sobre temáticas ligadas a atualidade economica e financeira, o Banco de Portugal, a inflação, a TAP, e outros temas, numa grande Master Class.

Mário Centeno é Governador do Banco de Portugal e membro do Conselho do Banco Central Europeu desde 20 de julho de 2020. Foi Ministro das Finanças entre 2015 e 2020 e Presidente do Eurogrupo entre 2018 e 2020. Nessa qualidade, exerceu funções como Presidente do Conselho de Governadores do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Anteriormente ocupou vários cargos no Banco de Portugal, onde iniciou a sua carreira em 1993. Doutorou-se em Economia pela Universidade de Harvard em 2000. É mestre em Matemática Aplicada e licenciado em Economia pelo ISEG. É Professor catedrático da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa. No âmbito da sua atividade académica, é autor de publicações em várias revistas científicas nacionais e internacionais.