Medalha de Ouro da Cidade de Lamego para Monsenhor José Guedes e Padre Adriano Cardoso

A Câmara Municipal de Lamego aprovou, por unanimidade, a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade ao Monsenhor José Guedes (Pároco de Almacave) e ao Padre Adriano Cardoso (Pároco de Penude), por ocasião da Celebração Jubilar dos 50 Anos das suas Ordenações Presbiterais. A cerimónia de atribuição da mais alta condecoração outorgada por esta autarquia será realizada em breve.

A distinção ao Monsenhor José Guedes é justificada, tendo em conta que “a sua alegria, o seu canto, o trato afável com todos, sem distinção, fazem dele uma figura de referência, quer ao nível da cidade, quer ao nível de toda a região onde estamos inseridos”. Ao longo dos anos na Paróquia de Santa Maria Maior de Almacave, são destacados a sua dedicação e empenho “na fase de maior necessidade” à reconstrução do Centro Paroquial e Social de Almacave “a que dedicou anos da sua vida”.

Por outro lado, a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade de Lamego ao Padre Adriano Cardoso enaltece, para além das atividades ligadas à docência e à vida pastoral, o seu contributo na construção do Centro Social Paroquial de Penude.

Um equipamento social que tem capacidade para mais de 50 utentes e presta diariamente serviços de apoio domiciliário, centro de dia e creche. O investimento ascendeu a dois milhões de euros, com o apoio do Município de Lamego e a Assembleia Geral de Compartes, empregando cerca de 50 funcionários.

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, participou na recente Celebração Jubilar dos 50 Anos de Ordenação Presbiteral dos Padre José Guedes e Adriano Cardoso. O autarca realça a entrega e a devoção, sempre humilde e atenta aos problemas da comunidade, dos dois sacerdotes nas paróquias por onde passaram, nos últimos anos.

