Mês da Prevenção do Cancro da Mama assinalado na Régua

No âmbito da comemoração do mês da prevenção do cancro da mama – Outubro Rosa, decorreu na tarde de ontem no Auditório Municipal do Peso da Régua a ação de sensibilização: TODOS juntos na prevenção do cancro da mama!

Esta foi uma iniciativa conjunta do Município do Peso da Régua, através do Conselho Local de Ação Social | Rede Social e da Equipa de Saúde Comunitária da Unidade de Cuidados na Comunidade do Peso da Régua.

Desta forma, terminaram as iniciativas previstas para o mês em que se destacou a prevenção do cancro da mama, mas fica o alerta para que todos os dias sejam dias de prevenção, não só do cancro da mama, mas de todos os estados que possam comprometer a nossa saúde, a nossa felicidade.