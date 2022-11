Mesão Frio: 119º aniversário de nascimento de Domingos Monteiro Pereira Júnior

Faz hoje 119 anos que Domingos Monteiro Pereira Júnior, advogado, poeta e um dos mais reconhecidos escritores portugueses, nasceu na freguesia de Barqueiros, Concelho de Mesão Frio.

Domingos Monteiro “foi sempre fidelíssimo ao que na realidade havia de essencial – e, nomeadamente, a terra onde nasceu, a região onde mergulhavam as suas raízes, e todo esse pequeno grande mundo que a partir do berço o marcou para toda a vida (…) o efervescente universo ficcional que nos deixou (…)” – David Mourão-Ferreira.

“Como depois me disseram, nasci no signo do Escorpião e fui dado à luz precisamente ao meio-dia. Já em adulto soube por conhecedores desta matéria que os astros que presidiram ao meu nascimento foram o Sol e Neptuno em trígono com Saturno o que, segundo eles, pressagiava uma vida aventurosa, cheia de altos e baixos, com vitórias e derrotas, mas com coragem para a viver fosse como fosse.” – Domingos Monteiro.