Mesão Frio: Aprovado orçamento Municipal de 13 milhões de euros

As Grandes Opções do Plano e Orçamento (GOPO) da Câmara Municipal de Mesão Frio para o ano de 2023 foram aprovadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mesão Frio, no dia 19 dezembro, sem qualquer voto contra. As mesmas já haviam sido aprovadas pelo Executivo Camarário, no passado dia 29 de novembro. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos eleitos do Partido Socialista (PS) e a abstenção dos eleitos do Movimento Mais Mesão Frio e do PPD/PSD.CDS-PP.

O orçamento municipal, que para este ano é de 13 milhões e 215 mil euros, verba superior à do ano passado que foi de 11 milhões e 865 mil euros, visa estimular o emprego, o turismo, a educação, a ação social, o ambiente, o desporto, a rede viária, a valorização dos recursos naturais, paisagísticos, gastronómicos e arquitetónicos, promover um amplo leque de eventos culturais e uma maior valorização do território, dos produtos locais e da cultura, estimulando o desenvolvimento económico, sem descurar a implementação de políticas de discriminação positiva dos mais frágeis e desprotegidos.

O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, defende que as GOPO 2023 “materializam a visão de desenvolvimento para o município e são um instrumento que permitirão caminhar para a construção de um concelho inclusivo, sustentado e mais progressivo.” O autarca refere ainda que “o orçamento tem sustentação na situação económica e financeira equilibrada da Câmara Municipal e continuaremos a pautar a nossa gestão pelos princípios da exigência, do rigor, do equilíbrio e da sustentabilidade orçamental, colocando os principais recursos ao serviço das pessoas e priorizando projetos estruturantes para o bem-estar das populações.”

Do orçamento municipal, 8.001.340,00 euros, são receitas correntes e 5.213.660,00 euros são receitas de capital, representando as receitas correntes 60,50% e as receitas de capital 39,50%, do total da receita.

As despesas previstas para o ano económico de 2023 fixam-se em 7.597.340,00 euros de despesas correntes e 5.617.660,00 euros de despesas de capital, representando as despesas correntes 57,50% e as despesas de capital 42,50%, do total da despesa.

Relativamente à componente da despesa, destaca-se a aquisição de bens de capital, que contribui com 39 % da despesa total, resultante do forte investimento que a autarquia se encontra e se propõe a realizar, em grande parte por força das candidaturas formalizadas a fundos comunitários e contratos/programa, seguida da componente de despesas com o pessoal, que contribui com 30,90 %, da despesa total.