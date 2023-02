Mesão Frio assina transferência de competências na saúde

Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, assinou esta segunda-feira, 30 de janeiro, o auto de transferência de competências e recursos na área da saúde para o Município de Mesão Frio, com efeitos a partir de hoje, 1 de fevereiro.

A cerimónia decorreu na cidade do Porto, na sede da Administração Regional de Saúde do Norte, na presença do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro e do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional De Saúde do Norte I.P., Carlos Nunes, num ato conjunto em que participaram outros municípios da região norte do País.

A autarquia passa a assumir competências na gestão operacional do Centro de Saúde de Mesão Frio, bem como na infraestrutura e na gestão do pessoal não médico (assistentes operacionais).

A cargo da Administração Central continuará a gestão de médicos, enfermeiros, técnicos especializados, assim como de equipamento associado à sua prática específica.

Esta transferência de competências permite acompanhar em proximidade as respostas e o acesso a serviços de saúde de qualidade, com a capacidade de adaptar em permanência os recursos às necessidades. Trata-se de um novo desafio de acrescidas responsabilidades que a Câmara Municipal de Mesão Frio abraça, com a motivação de fazer mais e melhor pela população do Concelho, num setor tão sensível como é a área da saúde.

