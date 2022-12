Mesão Frio assinala Convenção dos Direitos das Crianças com estendais

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mesão Frio associou-se à campanha nacional «Estendal dos Direitos», proposta pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, no âmbito do 33.º aniversário da Convenção Sobre os Direitos da Criança, que anualmente é assinalada a 20 de novembro. A iniciativa contou com a colaboração do Município, das Juntas de Freguesia e do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.

Os trabalhos realizados foram inspirados nos 54 artigos da Convenção e realizados pelos alunos do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Como forma de sensibilizar a comunidade para esta temática, sete estendais alusivos aos direitos da criança estão em exposição nas freguesias do concelho, no Centro Escolar de Mesão Frio, na sede do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade e no presépio da CPCJ, em exibição na Avenida Conselheiro Alpoim.

Criada pelas Nações Unidas, a Convenção sobre os Direitos da Criança assenta num conjunto de direitos fundamentais de todas as crianças e respetivas regras de aplicação. A CPCJ e a Câmara Municipal, em sinergia com as várias entidades públicas continuarão a reforçar a mensagem que a Convenção Sobre os Direitos da Criança corporiza, respondendo às situações de risco.