Mesão Frio assinala Dia do Município a 30 de novembro

O programa festivo da Feira Anual de Santo André arranca com as comemorações oficiais do Dia do Município, a 30 de novembro, data que assinala, também, o dia de Santo André.

A cerimónia oficial tem início pelas 10 horas, no Auditório Municipal de Mesão Frio, na presença do Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio e de outras entidades autárquicas.

Edward Ayres de Abreu, diretor do Museu Nacional da Música, musicólogo, compositor e gestor, fará a evocação de Almeida Carvalhais, assinalando os 100 anos da sua morte.

Almeida Carvalhais foi um estudioso e pesquisador histórico-musical de Portugal, que habitou no Paço de Cidadelhe e que realizou vários trabalhos de valorização e de promoção da música portuguesa.

Esta é uma sessão aberta à presença do público, pelo que se convida toda a população a estar presente.