Mesão Frio: autarcas visitam escolas e distribuem presentes

O presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva e o Vereador da Educação, Fernando Correia visitaram o Centro Escolar do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, para desejarem um feliz Natal a todas as crianças, à coordenação, aos docentes e auxiliares. Os pequenos receberam de presente de Natal um livro infantil, para reforçar o elo de ligação com os mesmos, o livro e a leitura.

Foi num grande ambiente festivo, perante os cânticos de Natal interpretados pelas crianças, que o presidente da Câmara Municipal foi recebido, na tarde do passado dia 16 de dezembro.

O presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio deixou votos de boas festas a todos os presentes, especialmente às crianças, para quem o Natal tem ainda mais magia e simbolismo.