Mesão Frio: autarquia procede a trabalhos de limpeza das ruas após intempéries

Após as intempéries que têm ocorrido no concelho de Mesão Frio, nos últimos dias e semanas, as equipas operacionais do Município estão na rua para proceder à limpeza das vias e à desobstrução das linhas de água.

As intervenções no terreno permitem assim perceber a extensão dos danos causados pelo mau tempo e prevenir prejuízos futuros, para realizar a respetiva requalificação e repor a normalidade.

Devido ao elevado número de ocorrências, as equipas de intervenção continuam no terreno a dar resposta aos estragos já identificados.

Prevê-se que as condições climáticas se possam manter nos próximos dias, pelo que o Município de Mesão frio apela à colaboração de todos os munícipes na sinalização de novas situações.