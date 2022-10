Mesão Frio: Filandorra leva “O Velho da Horta” a Vila Marim

Este sábado, dia 29 de outubro, pelas 21h30, Vila Marim recebe a peça de teatro «O Velho da Horta» de Gil Vicente, com a encenação da Filandorra – Teatro do Nordeste, no Salão Paroquial da freguesia. A entrada é livre.

A iniciativa surge do protocolo da Câmara Municipal de Mesão Frio com a Filandorra – Teatro do Nordeste, no âmbito do evento «Teatro nas Aldeias», com o objetivo de descentralizar a cultura.

A versão moderna de «O Velho da Horta» é encenada pelo Diretor Artístico da Filandorra, David Carvalho. Trata-se de uma peça com cinco séculos, mas muito atual, uma farsa para rir a partir dos jogos de linguagem e metáforas líricas.

A farsa vicentina é atualizada no tempo e no espaço, “transportando” as personagens para uma qualquer quinta do Vale da Vilariça, no Concelho de Vila Flor, reforçando a comédia e a intemporalidade de Gil Vicente, a partir da história de um Velho honrado e muito rico, que se enamora por uma moça, e a engano de uma alcoviteira, perde a sua fortuna. Nesta versão, Fenandeanes, de alcunha ‘O da Bota’, porque tinha a mania de calçar botas diferentes, é um homem excêntrico no seu dia-a-dia, que apesar de usar bengala, desloca-se de Hoberboard para todo o lado: nos terrenos planos da quinta, nas idas à Vila…e mais se verá!