Mesão Frio implementa medida “Respeito pela dignidade no local de trabalho”

A Câmara Municipal de Mesão Frio, no âmbito do II Plano Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação – «Mais Igualdade para Mesão Frio», criou mecanismos internos para uso exclusivo dos seus funcionários e funcionárias, no contexto do dever do respeito pela dignidade entre homens e mulheres no local de trabalho.

Para além disso, o Gabinete de Comunicação e Imagem, em colaboração com o Gabinete de Ação Social do Município, levou a cabo a iniciativa de criar um desdobrável com informação complementar acerca da temática Assédio no Local de Trabalho, que se enquadra no respeito pela dignidade e que partilhou junto das várias entidades empregadoras do Concelho.

O Município continuará a implementar as ações/medidas constantes do Plano Interno e Externo «Mais Igualdade para Mesão Frio».

GC