Mesão Frio: inaugurada exposição de presépios na Avenida

Nesta quadra natalícia tem mais um motivo para visitar Mesão Frio. A Avenida Conselheiro Alpoim tem ainda mais luz com a exposição de presépios, onde impera a criatividade das entidades concelhias que aceitaram o desafio lançado pela Câmara Municipal. A mostra de presépios pode ser visitada até dia 8 de janeiro.

Inaugurada no passado domingo, dia 19 de dezembro, a exposição conta com um total de 17 presépios expostos ao ar livre e que vêm acrescentar brilho e cor à iluminação alusiva ao tema «Natal na Avenida».

Para assinalar o ato inaugural, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, demais representantes das entidades concelhias e população em geral, o grupo coral «Mesão (En)canto», da Associação de Mesão Frio, «Os Alio Vírio», interpretou alguns temas musicais.

Para além da Câmara Municipal de Mesão Frio, a exposição congrega a participação das cinco Juntas de Freguesia do concelho, do Agrupamento de Escuteiros de Vila Marim, da Casa do Povo de Barqueiros, do União Futebol Clube de Barqueiros, dos trabalhadores do Município, da Comissão de Proteção de Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio, da Associação «Os Alio Vírio», da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, da Delegação de Mesão Frio da Cruz Vermelha Portuguesa, da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, da Associação Cultural e Desportiva de Vila Marim e da Castrinhos – Associação Cívica de Cidadelhe e o Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.