Mesão Frio: Município levou teatro a Vila Marim

A Câmara Municipal de Mesão Frio levou o teatro à freguesia de Vila Marim, no passado dia 29 de outubro, no âmbito da iniciativa «Teatro nas Aldeias», que a autarquia está a desenvolver, com o objetivo de descentralizar a cultura. A companhia Filandorra – Teatro do Nordeste levou à cena a peça «O Velho da Horta» de Gil Vicente, no Salão Paroquial da freguesia.

O serão de teatro juntou e fez rir famílias, pequenos e graúdos, na representação da versão moderna de «O Velho da Horta», farsa vicentina com cinco séculos de existência, atualizada no tempo e no espaço, encenada pelo Diretor Artístico da Filandorra, David Carvalho, com jogos de linguagem e metáforas líricas.

No âmbito desta iniciativa, o Município de Mesão Frio e a Filandorra – Teatro do Nordeste vão brindar as freguesias de Oliveira e Cidadelhe, já no próximo sábado, dia 5 de novembro, com a dramatização da brilhante comédia «Histórias da Vermelhinha», pelas 21h30, na sede dos Escuteiros de Oliveira.

Relembre-se que para este espetáculo, a Câmara Municipal de Mesão Frio vai disponibilizar transporte gratuito de ida e volta, para a população de Cidadelhe poder ir assistir ao teatro a Oliveira. O transporte sairá da Junta de Freguesia de Cidadelhe pelas 21 horas do próximo sábado.