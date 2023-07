Mestrado Integrado em Medicina Veterinária da UTAD recebe Acreditação europeia

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) recebeu, no decorrer na 36ª Assembleia Geral da Associação Europeia de Estabelecimentos de Ensino Veterinário, realizada em Leipzig, na Alemanha, o certificado de Acreditação do curso de Mestrado Integrado em Medicina Veterinária. A UTAD foi representada neste evento pela diretora do curso, Adelina Gama.

De recordar que esta Acreditação havia sido atribuída no passado mês de dezembro, na sequência do processo de avaliação realizado pela Associação Europeia de Estabelecimentos de Ensino Veterinário (European Association of Establishments for Veterinary Education, EAEVE), tendo o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária da UTAD (MIMV-UTAD) sido acreditado pelo European Committee of Veterinary Education (ECOVE).

Segundo a diretora do Curso, Adelina Gama, a Acreditação, “motivo de orgulho e de responsabilidade, reconhece a elevada qualidade do ensino médico-veterinário ministrado no MIMV-UTAD, ao cumprir as exigências do European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT), assim como a legislação europeia relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, abrindo todo um conjunto de novas oportunidades junto do mercado de trabalho a nível internacional para todos os nossos graduados”.