Ministra da Agricultura confirma presença na Apresentação da Agenda Mobilizadora Vine & Wine Portugal

O Seminário de Apresentação da Agenda Mobilizadora Vine & Wine Portugal, a realizar no próximo dia 18 de abril, à 9h00, nas instalações da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, contará com a participação da Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

O projeto Vine & Wine faz parte do primeiro lote de 13 Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial apoiadas pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência e pelos Fundos Europeus (NextGeneration EU), no âmbito do primeiro concurso da Componente 5 – Capitalização e Inovação Empresarial, com um investimento global de 76,8M€ e um incentivo de 40,9M€.

O consórcio, liderado pela Granvinhos, é formado por 46 entidades, entre empresas, universidades e associações e as ações a desenvolver têm como objetivo aumentar a competitividade e resiliência do setor da vinha e do vinho em Portugal, através de projetos de investimento produtivo, investigação e desenvolvimento, inovação, qualificação e reforço da internacionalização.

O evento irá abordar temas relacionados com os desafios do sector, em áreas distintas como a internacionalização, a sustentabilidade ambiental, a transição digital e energética, mas também a apresentação dos 20 projetos de Investigação & Desenvolvimento Tecnológico que serão desenvolvidos até final de 2025. Em simultâneo, será possível visitar uma mostra tecnológica das empresas que integram o consórcio.

