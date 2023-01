Ministra da Agricultura visitou Mesão Frio para avaliar estragos provocados pelo mau tempo

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, foi recebida, no passado dia 13 de janeiro, nos Paços do Concelho, pelo Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva. A governante visitou o Município para avaliar os estragos provocados pelas intempéries e numa das vinhas afetadas, na freguesia de Oliveira, anunciou um apoio nacional de 10 milhões de euros para ajudar os agricultores portugueses. Para territórios vulneráveis, como é o Concelho de Mesão Frio, o financiamento será de 70% a fundo perdido e para os outros, é de 60%. Os avisos para as candidaturas deverão abrir até ao final de janeiro.

Um pouco por todo o Concelho e pelo resto da Região Demarcada do Douro, os estragos estão sobretudo relacionados com quedas de muros que suportam os socalcos das vinhas. Maria do Céu Antunes referiu que, de acordo com o levantamento de todos os estragos verificados no país, no setor agrícola, as regiões do Norte e do Alto Alentejo são as que apresentam um maior volume de prejuízos e que poderão candidatar-se ao apoio do Programa de Desenvolvimento Rural.

Para além dos significativos danos com a queda de muros, elementos identitários do Douro, Património Mundial da UNESCO, o Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio sensibilizou a Ministra da Agricultura para outras medidas adicionais de apoio aos lavradores do Concelho, que a concretizarem-se beneficiarão toda a região.

GC CM