Ministro do Ambiente e da Ação Climática visitou projetos de gestão florestal em Mondim de Basto

O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, esteve na manhã de sexta-feira em Mondim de Basto, numa visita aos Agrupamentos de Baldios de Mondim de Basto, promovida pela BALADI – Federação Nacional de Baldios, com o apoio do Município de Mondim de Basto.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, acompanhou a visita de trabalho, que iniciou no Alto do Velão e teve como itinerário os sete baldios que compõem o Agrupamento de Baldios de Mondim de Basto – Pardelhas, Campanhó, Tejão, Paradança, Ermelo, Bilhó e Vilarinho.

Os projetos de gestão desenvolvidos nas vertentes de pastorícia, floresta e economia local, mereceram a atenção e elogio do Ministro Duarte Cordeiro que considerou um exemplo de boa gestão e aplicação dos fundos comunitários no desenvolvimento da floresta.

A comitiva política e técnica que integrou esta visita a Mondim de Basto foi recebida nos Paços do Concelho, onde foi feito um balanço da jornada de trabalho no Agrupamento de Baldios de Mondim de Basto.

Armando Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Baladi, agradeceu ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática e ao Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, também presente, o empenho e a valorização do trabalho efetuado pelos Baldios e pelos Agrupamentos de Baldios neste território, nomeadamente no que diz respeito à conservação da floresta e no desenvolvimento das áreas comunitárias.

O Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, focou no seu discurso “a importância do continuo reforço de meios para a vigilância e prevenção de incêndios rurais, pois é fundamental proteger e conservar a nossa floresta. Importa também o contínuo reforço de programas e medidas de apoio à atividade económica neste espaço rural, bem como o contínuo investimento para a manutenção, limpeza e reflorestação da nossa floresta. É verdadeiramente importante a cooperação entre as Autarquias o Estado Central e as Associações para a criação e implementação de políticas e esforços para o desenvolvimento sustentável dos territórios, em termos sociais, económicos e naturais, que permitam a valorização do território, a salvaguarda do património natural e a fixação de pessoas.