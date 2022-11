Misericórdia de Lamego acolhe ação de sensibilização sobre cancro da mama

O cancro da mama constitui um problema de saúde pública. Afeta sobretudo as mulheres e, embora não seja dos mais letais, tem uma alta incidência e uma alta mortalidade. O exame clínico e a mamografia são meios para um diagnóstico precoce.

Com o objetivo de sensibilizar os moradores do Bairro da Quinta de Santo António para a prevenção e o rastreio, o projeto “CASA” promoveu uma ação de sensibilização sobre esta doença.

A sessão decorreu no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte (LPCC-NRN) e a Delegação de Lamego da LPCC.



Numa conversa sem tabus, Cristiana Fonseca abordou uma das doenças com maior impacto na sociedade. Informou, esclareceu todas as dúvidas e apelou à prevenção e ao diagnóstico precoce do cancro da mama.

Deixou ainda uma mensagem positiva a todas as mulheres para cuidarem de si. A iniciativa integrou a campanha de responsabilidade social “Outubro Rosa”.