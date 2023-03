Misericórdia de Lamego é entidade parceira na organização da Semana Santa

A Semana Santa é uma das tradições mais enraizadas da cidade de Lamego, constituindo, a par das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, o seu principal acontecimento religioso.

Este ano, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego volta a ser uma entidade parceira na organização das Solenidades da Semana Santa com a missão de celebrar a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo.

“Para os lamecenses, a Páscoa é sempre vivida com emoção e Fé. Sendo a maior e mais antiga instituição de solidariedade social do concelho, esta Santa Casa associa-se a estas celebrações com muita alegria e devoção, em especial nas suas procissões noturnas”, afirma o Provedor António Carreira.

Trajados a rigor com as “opas” típicas da irmandade, os mesários da Misericórdia de Lamego desfilam na Sexta-Feira Santa (7 de abril) durante a Procissão do Senhor Morto, presidida por D. António Couto, Bispo da Diocese de Lamego.

Neste cortejo, predomina o silêncio e a luz das tochas transportadas pelos fiéis. O Senhor segue morto num caixão pelas ruas da cidade. O percurso noturno tem início e fim na Igreja das Chagas.

No dia anterior, a irmandade também participa na Procissão das Sete Bandeiras – Sete Tribunais que parte da Igreja das Chagas, às 21h30. Acolhe ainda no Domingo de Ramos, pelas 10 horas, a cerimónia de Bênção de Ramos, antes da Procissão desfilar rumo ao Centro Paroquial de Almacave.

Todos os anos, Lamego recebe, durante esta quadra, milhares de pessoas que querem vivenciar, com uma espiritualidade ímpar, esta tradição secular que conjuga elementos da liturgia e da religiosidade popular.