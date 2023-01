Misericórdia de Lamego moderniza frota automóvel

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego termina o ano com a aquisição de mais uma nova viatura que garantirá a melhoria das condições de transporte dos utentes do seu Lar de Idosos. O veículo adaptado foi adquirido, através de concurso público, ao Grupo MCoutinho, uma das maiores empresas do setor automóvel em Portugal.

A entrega simbólica das chaves desta carrinha decorreu esta sexta-feira, dia 30, na sede da instituição social. O Provedor António Carreira recebeu António Coutinho, administrador do Grupo MCoutinho, enaltecendo o apoio concedido por esta empresa na oferta de alguns extras e na decoração da nova viatura, no âmbito da sua política de responsabilidade e mecenato social.

“Apesar da difícil situação económica, continuamos a investir na modernização da nossa frota automóvel. Esta renovação permite-nos garantir a qualidade e a segurança dos nossos serviços e utentes e é mais um contributo para a nossa sustentabilidade futura. Trabalhamos todos os dias para que a Misericórdia de Lamego seja, cada vez mais, uma instituição de referência na região e no país”, explica António Carreira.

A compra da nova viatura resulta da aprovação de uma candidatura apresentada à Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM DOURO), para a aquisição de equipamentos de conforto para o Lar de Idosos de Arneirós.