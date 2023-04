Misericórdia de Lamego reafirma espírito de missão em dia de aniversário

No dia em que completou 504 anos de vida, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego mostrou-se orgulhosa com o êxito da sua missão: trabalhar por uma sociedade mais justa e inclusiva, assentando a sua ação de assistência social nas 14 Obras de Misericórdia.

As diferentes valências desta instituição social aproveitaram a celebração de mais um aniversário para reafirmar este compromisso, junto dos utentes, dos idosos aos mais pequenos, com a determinação e o espírito de missão de sempre.

“Fomos das primeiras misericórdias a nascer no país, mas procuramos, no quotidiano, a melhoria contínua das nossas práticas e o incremento da qualidade, com a oferta de serviços mais próximos e humanizados. Num momento de grave incerteza social e económica, trabalhamos em prol da sustentabilidade futura para que esta Santa Casa viva, pelo menos, mais cinco séculos! Simbolicamente, hoje estive presente no almoço do Lar de Idosos para testemunhar que mantemos e reforçamos a nossa matriz de intervenção, sediada na doutrina social da Igreja”, sublinha o Provedor António Carreira.

Ao longo do dia, a festa de aniversário estendeu-se a todas as respostas sociais da Misericórdia de Lamego com a preparação de várias surpresas para os utentes: bailes, sessões fotográficas, oficinas de culinária, jogos tradicionais e partilha de testemunhos.

Em vários locais, cantou-se os “Parabéns a Você” e brindou-se ao futuro da maior e mais antiga instituição de solidariedade social do concelho para continuar a assumir-se como uma referência na promoção de respostas sociais adequadas às necessidades sentidas pelos lamecenses.