Mondim de Basto: 1ª Edição do Torneio de Boccia de Natal contou com cem de participantes

Realizou-se durante dia 20 de dezembro a primeira edição do Torneio de Boccia de Natal organizado pelo Centro Desportivo Municipal (CDM) em parceria com a PCAND (Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto), entidade responsável pela mobilidade por todo o país. A atividade contou com mais de uma centena de participantes pertencentes ao CDM de Mondim de Basto, sendo distribuídos por 27 equipas.

Segundo a Vereadora Carla Silva é de enorme relevância “a concretização deste tipo eventos que proporcionem à população mais idosa um bom convívio à mistura com a atividade física, para que possam viver dias diferentes do costume”. A 1ª edição do torneio de Boccia foi do agrado de todos os participantes, ficando a promessa de uma segunda edição para o ano de 2023.