Mondim de Basto: “AFVR na Escola” para a promoção da prática desportiva

O Centro Escolar Mondim Oeste recebeu a apresentação do projeto “AFVR na Escola”, uma iniciativa promovida pela Associação de Futebol de Vila Real em colaboração com o Município de Mondim de Basto e com o Agrupamento de Escolas.

Foram oferecidos chapéus, t-shirts e material didático às crianças presentes na apresentação deste projeto que pretende contribuir para o aumento da prática desportiva junto dos mais novos, de forma a combater a obesidade e o sedentarismo com atividades relacionadas com o futebol, tendo a oportunidade ainda de divulgar a oferta desportiva no concelho de Mondim de Basto.