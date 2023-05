Mondim de Basto apresenta Relatório de Contas de 2022 com elevada execução orçamental

O Relatório de Gestão e os Documentos de Prestações de Contas do Município de Mondim de Basto referentes ao ano de 2022, foram aprovados na última reunião da Assembleia Municipal, realizada a 28 de abril de 2023 e refletem a situação económica e financeira da autarquia, evidenciando a atividade desenvolvida durante o último ano.

A análise destes documentos financeiros permite confirmar uma execução orçamental de 94,08% reveladora do rigor na realização do orçamento municipal e da elevada capacidade de gestão na execução do mesmo. Este valor confere, ainda, credibilidade e representa uma garantia para os fornecedores da autarquia ao nível da concretização dos compromissos assumidos.

Considerando o atual contexto económico, onde se assiste ao aumento geral de preços e ao aumento das taxas de juro, e também à transferência de competências nas áreas da Educação e Ação Social para as autarquias locais, verificou-se um aumento da despesa corrente em 21,98%, sendo de realçar o aumento das despesas com pessoal, em 18,43%, e o aumento das despesas com aquisição de bens e serviços em 28,38%.

Apesar destes aumentos, a receita total da autarquia aumentou 8,95%, face ao ano anterior, tendo superado a despesa total, que aumentou 5,9%.

A despesa com a amortização do empréstimo do Saneamento Financeiro representa, ainda, um encargo muito elevado, contudo as contas do Município continuam a cumprir a regra do equilíbrio orçamental, com as receitas correntes a superarem em 28% as despesas correntes.

Neste último ano foi possível registar-se, também, uma redução em 17,60% da dívida a terceiros, o que significa uma diminuição de mais de 500 mil euros.

O ano de 2022 terminou sem qualquer atraso nos pagamentos a fornecedores e libertou um saldo de gerência superior a 3 milhões de euros, revelando uma elevada liquidez de tesouraria.

Todos estes indicadores são reveladores de uma excelente capacidade de execução do orçamento previsto e aprovado pelos órgãos do município e confirma a responsabilidade do executivo na gestão dos destinos do concelho.