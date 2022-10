Mondim de Basto aprova nova redução da taxa de participação do IRS

O executivo municipal de Mondim de Basto aprovou, na última reunião de câmara, realizada a 13 de outubro, a redução da taxa de participação do município no IRS do próximo ano de 2023.

Esta medida de redução progressiva da taxa do IRS começou a ser implementada este ano com a aplicação de uma taxa de 4,5% no IRS de 2022, contudo a autarquia Mondinense pretende ir mais longe na sua estratégia de apoio ao rendimento e fixação da população, tendo decidido fixar em 4% a sua participação no IRS de 2023.

Com esta medida, os Mondinenses verão devolvidos a seu favor, um montante superior a 28.500 euros, face ao IRS de 2021.

A autarquia de Mondim de Basto considera que esta nova redução da taxa de participação do IRS vai ter um impacto muito positivo no orçamento das famílias, particularmente, na conjuntura atual onde se assiste ao aumento progressivo da inflação e, consequentemente, dos preços dos bens essenciais.

GC