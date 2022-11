Mondim de Basto: celebração do São Martinho na Senhora da Graça

Esta manhã realizou-se a celebração do São Martinho no Parque de Merendas da Senhora da Graça. O encontro contou com a presença dos utentes da Santa Casa da Misericórdia, das associações locais de solidariedade social e dos diferentes núcleos do Centro Desportivo Municipal .

Esta iniciativa, que se prolongou até ao período da tarde, pretendeu promover o convívio intergeracional, estimular a comunicação e a amizade entre os participantes do magusto, podendo assim favorecer o bem-estar e a satisfação de cada um num dia passado de forma diferente.