Mondim de Basto: equipa de sapadores com nova viatura de apoio

Mondim de Basto: equipa de Sapadores Municipais contemplada com nova viatura

No passado dia 28 de outubro, a equipa de sapadores florestais do Município de Mondim de Basto foi contemplada com uma nova viatura de apoio ao serviço.

Tratou-se de uma ação do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência que, nesta primeira fase, procedeu à entrega de 23 viaturas às entidades titulares das equipas de Sapadores, para substituição de veículos já inoperacionais ou sem condições para circulação em segurança.

A cerimónia de entrega das viaturas decorreu na passada sexta-feira no Bairro Florestal de Padreanes, na Marinha Grande e contou com a presença do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino e do presidente do ICNF, Nuno Banza.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Carlos Amorim, representou o Município de Mondim de Basto na cerimónia de entrega das referidas viaturas, tendo-se mostrado muito satisfeito com a atribuição desta nova viatura, que vem substituir aquela que esteve muitos anos afeta ao serviço dos sapadores florestais e que, atualmente, já se encontra inoperacional.

Esta nova viatura vem garantir a capacidade de operação da equipa de Sapadores Florestais da autarquia, particularmente nas ações de silvicultura preventiva e no apoio ao combate dos incêndios rurais.