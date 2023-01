Mondim de Basto: estabilização de talude no Bilhó encontra-se concluída

O Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, acompanhou a vistoria final da empreitada de estabilização de um talude, na Rua da Carreira, na freguesia do Bilhó.

As condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir já no início da primavera passada, provocaram a derrocada de pedras do referido talude, colocando em risco a segurança das pessoas que habitam aquela zona, mas também daquelas que circulavam na estrada contígua.

Após a avaliação geotécnica realizada por um perito, a autarquia determinou a realização de trabalhos de pregagem, por forma a prevenir deslizamentos futuros.

A empreitada agora concluída representou um investimento de 30.500 €, totalmente suportados pela autarquia que vê assim reposta a segurança de pessoas e bens, naquela localidade.

