Mondim de Basto: já pode visitar a Colmeia de Natal

Mondim de Basto prepara-se para festejar a quadra natalícia com toda a comunidade.

A “Colmeia de Natal”, com uma Pista de Gelo, o Sorteio de Natal do Comércio Local, a iluminação das ruas, a par da programação cultural, vão dinamizar a Vila de Mondim de Basto durante todo o mês de dezembro e, especialmente, na época de Natal.

Mondim de Basto vai inaugurar, nesta quadra, a primeira Pista de Gelo na Região de Basto, que vai estar instalada na Praça do Município e vai integrar a “Colmeia de Natal”.

Trata-se de um investimento do Município que vai animar os Mondinenses e os visitantes entre os dias 8 de dezembro e 7 de janeiro, agregando outras atividades como a Casa do Pai Natal, os Duendes à Solta e o Comboio de Natal, e que tem como objetivo dinamizar o comércio local, ajudar as associações e instituições locais, mas também ser mais um incentivo para visitar o concelho e usufruir de todas as suas potencialidades turísticas e gastronómicas.

A Campanha de Natal do Comércio Local tem, este ano, mais prémios para oferecer aos clientes que elejam o comércio tradicional de Mondim de Basto para realizarem as suas compras de Natal. Até ao dia 19 de janeiro de 2023 vão estar em jogo 150 prémios.

A programação cultural para este mês conta com a I Mostra de Teatro Infantil, que vai desenvolver workshops com a comunidade escolar, sessões de cinema e de teatro e o Concerto de Natal, que vai ser apresentado no dia 23 de dezembro.

As principais artérias da Vila de Mondim de Basto vão também estar iluminadas com motivos natalícios que serão complementados com as já tradicionais e originais Árvores de Natal, instaladas nos Paços do Concelho e numa das entradas da Vila, ornamentadas com objetos alusivos a produtos locais, nomeadamente o vinho e o milho.

