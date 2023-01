Mondim de Basto: Montaria ao Javali retomada no concelho

O Município de Mondim de Basto organizou, no passado dia 07 de janeiro, a primeira

montaria ao javali da época venatória 2022/2023.

A elevada adesão de caçadores, que se deslocaram não só do distrito, mas também de

outras zonas do país, e o abate de 7 javalis comprovam o sucesso e a importância do

evento para a reorganização da Zona de Caça Municipal e para a correção de

densidades da espécie existente no concelho.

O dia de confraternização iniciou pelas 08:00 horas com o tradicional “mata-bicho”,

seguindo-se o sorteio das portas.

A partida dos caçadores para a área da montaria deu-se às 09:30h, devidamente

acompanhados por 5 matilhas de cães, responsáveis por cercar os javalis e atrai-los

para os caçadores.

Esta jornada cinegética encerrou ao anoitecer com o mata-pendura dos animais

abatidos e um jantar convívio.

Este evento contou com a colaboração do Clube de Caça e Pesca de Mondim de Basto

e com o apoio das Juntas de Freguesia e do Conselho Diretivo de Baldios de

Campanhó.