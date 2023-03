Mondim de Basto: programa “Acesso para Todos” na Freguesia de Atei

No âmbito do programa “Acesso para Todos”, que a Câmara Municipal implementou com o objetivo de proporcionar aos munícipes melhor acesso às suas habitações, teve, recentemente, início a obra de beneficiação do Caminho de Suzeiros, na Freguesia de Atei.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, com o Vice-Presidente, Carlos Amorim e o Presidente da Junta de Freguesia de Atei, Agostinho Pereira, visitaram o local que se encontra a ser intervencionado, que corresponde a uma extensão de 160 metros e que, em breve, ficará dotado de melhores acessos e condições de utilização.

Esta obra, em Suzeiros, representa um investimento da autarquia superior a 38.500 euros.

Com o programa “Acesso para Todos” o Executivo Municipal pretende identificar, com a colaboração das Juntas de Freguesia, as necessidades existentes por todo o concelho e promover acessos dignos a todas as habitações, a acessibilidade de viaturas de emergência e também o usufruto do espaço público por pessoas com mobilidade reduzida.

GC CM