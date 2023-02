Mondim de Basto: programa “Acesso para todos” na freguesia do Bilhó

No âmbito do programa “Acesso para Todos”, que pretende proporcionar aos munícipes melhor acesso às suas habitações, a Câmara Municipal concluiu, recentemente, as obras de beneficiação de caminhos no Lugar da Anta e em Quinchozinho, no Covelo, Freguesia do Bilhó.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, com o Vice-Presidente, Carlos Amorim e o Presidente da Junta de Freguesia do Bilhó, António Rodrigues, visitaram os locais intervencionados, que apresentam agora maior comodidade para os moradores que usam diariamente estas vias.

Estas obras de pavimentação na Anta e no Covelo representaram um investimento da autarquia superior a 32.500 euros.

Recorde-se que com o programa “Acesso para Todos” o Executivo Municipal pretende identificar, com a colaboração das Juntas de Freguesia, as necessidades existentes por todo o concelho e promover acessos dignos a todas as habitações, a acessibilidade de viaturas de emergência e também o usufruto do espaço público por pessoas com mobilidade reduzida.

GC CM